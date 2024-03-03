الأحد 03 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جيش السودان يسيطر على حي العرضة وملعب الهلال ومعارك لحسم محور التلفزيون

حرب السودان
حرب السودان

سيطر الجيش السوداني، على حي العرضة وملعب الهلال في مدينة أم درمان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد. 

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وتستمر المعارك بين الجيش والدعم السريع بمحور الإذاعة والتلفزيون في أم درمان بعد سيطرة الجيش على حي أبوروف.

تحذرات أممية من تجنيد الأطفال والنساء في حرب السودان

وأكد مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بتجنيد "قوات الدعم السريع" لمئات الأطفال في إقليم دارفور، وهو ما فعله الجيش السوداني أيضا شرقي البلاد.

وشدد المفوض الأممي، على أن هذه الممارسات "تشكّل انتهاكا صارخا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة"، مضيفا أن "هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يؤدّي تسليح المدنيين في السودان إلى تشكيل ميليشيا مدنيّة مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، مما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد".

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