انطلاق الجلسة الثانية لمبادرة "يوم للناس" بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

انطلقت ثاني جلسات مبادرة « يوم للناس»، بمجمع الإسماعيلية الطبي، برئاسة الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بحضور عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى، ولفيف من القيادات الطبية التنفيذية في المحافظة، لمناقشة احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار.



بدأت الجلسة الثانية، بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي لتوضيح الخدمات الطبية المقدمة للمواطن داخل محافظة الإسماعيلية، وعددها ١٠ ملايين خدمة طبية، بالإضافة إلى استحداث أكثر من ٢٢ خدمة جديدة، وإجراء ٦٦ ألف عملية جراحية، وكذلك الانتهاء من ميكنة ٤٤ مركزًا طبيًا.

خلال كلمته الافتتاحية، أعلن الدكتور محمد سامي، نجاح اعتماد عدد من المنشآت الطبية والصحية، وفقًا للمعايير المعترف بها، لافتًا إلى السعي لجعل محافظة الإسماعيلية قلب الرعاية الصحية في مصر والعالم، وان هناك تطلعات لأن تصبح المحافظة مركزًا للسياحة العلاجية، وأهم واجهات الرعاية الصحية.



وخلال فعاليات أولى الجلسات، دار نقاش بين المنصة والنواب، ووجه الدكتور محمد سامي الشكر لجميع الداعمين للمنظومة، لافتًا إلى حرص الجميع على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن الاسمعلاوي، وتحقيق الإصلاح الصحي، مؤكدًا أهمية الصبر والمساندة والدعم.



أضاف سامي، نحن أمام تجربة شديدة التميز ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، بعد

تلاقي الأفكار والرؤى للارتقاء بمنظومة الصحة بجهود مخلصة ومساعٍ جادة، مشيرًا إلى أهمية مبادرة «يوم للناس»، التي أحدثت فارقًا جوهريًا بالرعاية الصحية في المحاور النقاشية كافة، وكان من بينها هو التحدي الأبرز بزيادة عدد أسرّة العناية المركزة من ١٥ إلى ٢٠ سريرًا، لتصبح ٤٤ سريرًا حتى الآن، بالإضافة إلى ٥ منشآت رعاية أولية جديدة ويصبح إجمالي عدد المنشآت ٤٥ مركزًا ووحدة طب أسرة قدموا ٥ ملايين وحدة صحية.



من جانبه أوضح الدكتور علي رفعت، نائب مدير هيئة الرعاية الصحية، أنه من ضمن إنجازات الجلسة الأولى لـ"يوم للناس"، تخصيص أماكن ومسارات مخصصة لكبار السن، لافتًا إلى العمل سويًا من أجل تحقيق معدلات أكثر تميزًا في الوحدات الصحية.

كما أشار محمد جبريل مدير إدارة الرعاية الثانوية بالفرع، إلى أهمية إرضاء المنتفع،

واستحداث ٢٢ خدمة طبية، أبرزها: زراعة الكُلى وقوقعة الأذن التي أعطت أملًا جديدًا لمرضي ضعاف السمع وغيرها.

خلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي لأول حالة زراعة كُلى بمركز ٣٠ يونيو لفتاة في مقتبل عمرها تدعى «ياسمين علي»، كانت تعاني من الفشل الكُلوى، وتحول الألم إلى الأمل، وعادت إلى الحياة في تجربة ملهمة بكامل طاقتها وحيويتها، بعد قضاء عام ونصف تترد خلالها على المستشفيات، مقابل تسديد 350 جنيهًا فقط.

واختتمت الفعاليات بتكريم النواب والصحفيين والإعلاميين في أجواء احتفالية رائعة.

وكان مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدعوة الرسمية لعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة، ورئيس جامعة قناة السويس، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول على إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.

ورحب «سامي» باستقبال جميع الشكاوى بهدف الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصًا مع الاهتمام الرئاسي بحصول المواطن على الخدمة الطبية التي يستحقها.



وقال سامي، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة المقترحات والتحديات كافة الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين باعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.