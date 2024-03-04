الأسهم الأوروبية تستقر قبل اجتماع "المركزي" الأوروبي

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على استقرار مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، في حين عوض ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا جزئيا خسائر المؤشرات الفرعية الأخرى.

الأسهم الأوروبية

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.

واقتفى المؤشر الفرعي للتكنولوجيا أثر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي فى أسواق الأسهم الأوروبية على مستوى العالم وارتفع بنحو 1%، في حين سجلت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية الانخفاض الأكبر بتراجعها 0.7%.

وزاد سهم دليفري هيرو فى أسواق الأسهم الأوروبية 5.3% بعدما أعلنت شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت عن صفقة تمويل وتحركات أخرى بشأن ديونها ، بحسب الاسواق العربية.

أسواق الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

وألغى المساهمون المؤسسون لشركة سوفت وير وان اتفاقهم مع شركة باين كابيتال الأميركية للاستثمار لشراء الشركة مما أدى إلى انخفاض سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات السويسرية 1.9%.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 4% لكنه سيخفض على الأرجح توقعاته للتضخم مما يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.