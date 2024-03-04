غدًا.. إنطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث ل"آداب طنطا " بشرم الشيخ

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا بعنوان "مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة: تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي" بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي تتبناها جامعة طنطا لتحقيق أهداف وركائز الجمهورية الجديدة، اتساقاً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور ممدوح المصري أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 66 باحثاً من الجامعات المصرية والعربية، مثل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة" وما تواجهها من تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي سواء في العلوم الإجتماعية والنفسية واللغة والأدب والإعلام وتطبيقات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن المؤتمر يناقش 6 محاور أساسية تظهر دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة" تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي اتساقاً مع رؤية مصر 2030.