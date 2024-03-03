"المركزي للمناخ" ينظم ندوة عن التنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة

المعمل المركزي للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية ينظم ندوة بعنوان آفاق التنمية المستدامة في إطار حرص المعمل المركزي للمناخ على القيام بدوره العلمي والإرشادي نظم قسم بحوث تعديل المناخ ورشة عمل تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة".

حضر الندوة كوكبة كبيرة من باحثي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.

اشتملت الندوة على أربع محاضرات تخدم موضوع الورشة. استهلت الندوة بمحاضرات للضيوف الكرام من خارج المعمل حيث كانت البداية بمحاضرة هامة عن التغيرات المناخية وما لها من تأثيرات على القطاع الزراعي وما يساهم به في عمليات التنمية.

ألقت المحاضرة الدكتورة أميرة ناصر مصطفى نائب مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ثم قدمت الدكتور سها سيد مصطفى أستاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه محاضرة قيمة حول استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية وما تقدمه من فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وعقب استراحة قصيرة أستأنفت الفاعليات بمحاضرات السادة الباحثين من المعمل المركزي للمناخ الزراعي. حيث قدم الأستاذ الدكتور عاصم عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعمل محاضرة استرعت انتباه وتفاعل كل السادة الحضور حيث دارت المحاضرة حول الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية المستدامة وأهم سبل الوصول إلي حد مرضي من الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

وقد كانت المحاضرة الأخيرة . حيث حاضرنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المحسن حجي أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، ومدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، حول موضوع الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. والتي اشتملت علي توضيح العديد من النقاط حول اقتصاديات تغير المناخ وما تمثلة من ضغوط علي عمليات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي كذاك أشار إلي التفاصيل الاقتصادية لمدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي وكيف تصبح عقبات في طريق قاطرة التنمية وكيف أن الحلول القليلة التكاليف تقدم حلول غير مستدامة مما ينعكس سلبا علي الأجيال القادمة.

هذا وقد شهدت الندوة نقاش موسع بين السادة المحاضرين والضيوف الأفاضل.

هذا وقد شرفت الندوه بإدارتها من قبل قيمة وقامة عظيمة في المجال الزراعي حيث تولي إدارة المناقشات الأستاذ الدكتور طاهر بهجت فايد أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

هذا وقد شرفت المنصة بحضور الدكتور عبد العظيم طنطاوي الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية، وقد أثني الحضور علي حسن التنظيم وحسن اختيار الموضوعات راجيبن أن يستمر هذا النشاط بوتيرة منتظمة.