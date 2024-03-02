إصابة 13 شخصاً إثر تصادم سيارة ميكروباص  وجرار  زراعى

أصيب 13 شخصاً بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم السبت ، إثر تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز أبو حمص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية المختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.