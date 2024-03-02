محافظ الشرقية يستقبل الرئيس الجديد للإدارة المركزية للموارد المائية والري| صور

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام المهندس محمد احمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد احمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية ما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمركز الحسينية والجاري تنفيذها بــ 41 قرية و 740 تابع. وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني، ومديري مديريات الصحة والطرق والنقل، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، والإسكان، والطب البيطري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مركز ومدينة الحسينية، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات والإتصالات والكهرباء والإسعاف ودار الهندسة، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وتناول الإجتماع إستعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية، وذلك لدفع عجلة العمل بها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لإستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة .

وخلال الإجتماع أشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 734 مشروع خدمي وتنموي من إجمالي 907 مشروع، ذلك مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وبنسبة تنفيذ بلغت 90 % حيث جاءت معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة كالآتي:

الإنتهاء من تنفيذ 137 مشروع بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 181 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 96 %.

الإنتهاء من تنفيذ 101 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %.

· الإنتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 27 ترعة بقطاع الري من إجمالي 36 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 89 %.

· الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

· الإنتهاء من تنفيذ 107 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

· الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

· الإنتهاء من تنفيذ 48 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 98 %

· الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100 %

· الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

· الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

· الانتهاء من انشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 4 نقطة شرطة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 10 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 26 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 36 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 98 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 27 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 97 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 15 مشروع بقطاع البريد من إجمالي 18 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 94 %.

· الإنتهاء من تنفيذ 8 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

· جاري تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ بلغت 64 %.

· جاري الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات اطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 88 %.

· جاري تنفيذ 45 مشروع بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ بلغت 70 %.

· جاري تنفيذ 56 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروع بنسبة تنفيذ 94 %.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم.

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول من الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني والتعاون المثمر مع المحافظة لسرعة انجاز المشروعات ودخولها الخدمة ليتمكن المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة والتي تؤثر بشكل مباشر في دفع عجله العمل بها لتحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.

وفي نهاية اللقاء شدد محافظ الشرقية على إستمرار التعاون والتنسيق بين جهات العمل المعنية وإزالة كافه المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعه الإنتهاء من الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية وتحقيق الإستفادة للمواطنين.