بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية.. جوتيريش يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دول العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للحد بشكل كبير من الانبعاثات، ومنع التلوث، والسيطرة على فقدان التنوع البيولوجي.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة "اليوم العالمي للأحياء البرية"، نشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش "لقد دمرت الأنشطة البشرية حياتنا البرية، غير أن عبقرية الإنسان يمكن أن تساعد في إنقاذها".. مشيرا إلى أن التلوث والفوضى المناخية وفقدان الموائل واستغلال الطبيعة جميعها عوامل دفعت مليون نوع من النباتات والحيوانات إلى حافة الانقراض، وهو أمر مخيف في حد ذاته، كما أنه يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسبل عيش المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم - وخاصة الفئات الأكثر ضعفا.

وأضاف "وبحسب موضوع اليوم العالمي للحياة البرية لهذا العام، فإن التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تساعد في تغيير الأمور.. وبالفعل، تساعد الأقمار الصناعية في تعقب الحيوانات المعرضة للخطر. وتقوم البيانات برسم مسار هجرة الأحياء البرية واستخدام الأراضي، مما يدعم الجهود المبذولة لحمايتها".

وأوضح جوتيريش أنه "عند استخدامها بطريقة مسؤولة ومستدامة وعادلة، فإن التكنولوجيات الرقمية لديها القدرة على إحداث ثورة في مجال الحفاظ على البيئة، لكن لا نزال بحاجة لجهود متضافرة من جانب الدول والشركات والأفراد للمساعدة في إنقاذ الأحياء البرية في العالم من حافة الهاوية وبناء مستقبل عادل ومستدام".

وتابع "أنه في قمة المستقبل هذا العام، سوف تناقش الدول الأعضاء مقترحاتنا لوضع مقاييس جديدة تكميلية لمقياس الناتج المحلي الإجمالي، إذ تؤدي أنشطة مثل الصيد الجائر وإزالة الغابات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بينما تدمر الطبيعة.. ويمكن للمقاييس التكميلية في هذا الصدد أن توفر توازنا من خلال قياس الجوانب التي تحظى باهتمام البشر والكوكب بالفعل".

وأكد جوتيريش أنه يجب على الدول المتقدمة أن تستثمر في التنوع البيولوجي والعمل المناخي في الدول النامية.. ويتعين على كافة الحكومات أن تعمل على إنشاء خطط مناخية وطنية جديدة تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، فضلا عن استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية التي تنفذ إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

وفي ختام رسالته.. قال جوتيريش "دعونا نثبت أن الطبيعة يمكن أن تعتمد علينا، ولنتحرك الآن لحمايتها".