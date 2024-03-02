الرئيس الجزائري: الغاز الطبيعي يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها تبون في افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم السبت بالجزائر، والمنعقدة تحت رئاسته، وبمشاركة مصرية ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وأوضح تبون أن هذه القمة تعد فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، مشيرا إلى تطلع الجزائر للعمل الوثيق مع الدول المصدرة للغاز للارتقاء بالمنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأضاف أن التحديات اليوم تتطلب من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تعزيز الحوار والعمل متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعناها لدى تأسيس هذا المنتدى.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي يعد مصدرا للطاقة ميسور التكلفة، مثمنا في الوقت نفسه انضمام موزمبيق وموريتانيا إلى رحاب هذا المنتدى بصفتهما عضوين.

ووجه تبون الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رئاسته للدورة المنصرمة وإدارة متطلباتها بحكمة وتبصر.

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.