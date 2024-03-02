جامعة عين شمس تستضيف بطولة الكاراتيه بالجامعات المصرية

تستضيف جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين، في الفترة من 4 لـ6 مارس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس.

تقام فعاليات بطولة الكاراتيه بالجامعات المصرية بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويشارك في بطولة الكاراتيه بدورة الجامعات المصرية أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب وإشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

إعلان نتائج بطولة التايكوندو

وأعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية بدورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين.

وعقدت بطولة التايكنوندو خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير 2024 في جامعة حلوان، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة⁠.

وشارك في بطولة التايكوندو 248 طالبًا وطالبة من 31 جامعة حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، وأهلية، وبحضور 62 إداريًّا ومشرفًا ومدربًا من الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

يُذكر أن بطولة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.