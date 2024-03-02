بالصور .. بدء فعاليات الورش التدريبية بمسرح الجنوب بمشاركة 70 شاب صعيدى

بدأت اليوم، أولى فعاليات الورش التدريبية المقامة على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقام فى محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس.



وانطلقت 10 ورش فى عدة مجالات تستمر لمدة 5 ايام ، بمشاركة 70 شاب من جميع انحاء الجنوب، والذى يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة ، والورش هى ورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، الديكور د. عايدة علام ، الإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، الدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، صناعة العرائس للفنان احمد ابو طالب، المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.