البث المباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

تنتظر الجماهير المشجعة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال الجولة رقم 22 من دوري روشن 2024 وذلك على عدد من القنوات الناقلة التي تهتم بالمباريات الكبيرة، ويمكنك مشاهدة المباريات في كل وقت على الروابط الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على أرض استاد ملعب المملكة العربية السعودية "أرينا" في مدينة الرياض.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال يلا شوت اليوم

تتسم هذه المباراة الكلاسيكية بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين من كلا الفريقين حيث يتعذر على 13 لاعبًا من صفوف الاتحاد و6 لاعبين من الهلال المشاركة سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات.

من بين الغيابات الملحوظة في صفوف الهلال يأتي غياب هداف الفريق الصربي ألكساندر ميتروفيتش الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في المباراة السابقة أمام الاتحاد، في حين يعاقب ميتروفيتش بالإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة الاتفاق.

من جانبه يغيب ظهير الاتحاد سعد الموسى عن المباراة بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الوحدة، ويتغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن تشكيلة الاتحاد بسبب غيابه عن تدريبات الفريق بسبب إجراء فحوصات طبية.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بناءً على ما سبق يتضح أن الغيابات الكبيرة قد تؤثر على أداء الفريقين في هذه المواجهة المهمة، وينتظر الجماهير بفارغ الصبر رؤية كيف ستسير الأمور لكلا الفريقين في هذا الكلاسيكو المثير.

ترتيب فريق الهلال في الدوري السعودي

ومن الجدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري بحصوله على رصيد 59 نقطة، بينما قد حصل فريق النصر على المركز الثاني، كما يكون ترتيب فريق الاتحاد في المركز الخامس بحصول على رصيد 38 نقطة.

القنوات الناقلة لمبارة الهلال والاتحاد

وأما عن ما هي القنوات الناقلة لمبارة الهلال والاتحاد في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي 2024، والتي سوف تقام في يوم الجمعة 1 مارس القادم، وعلى أن تنقل المباراة على شبكة قنوات اس اس سي الرياضية قناة SSC SPORT 1 HD، حيث أنها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى الكثير من القنوات المفتوحة الأخرى.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد المتوقع