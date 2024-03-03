معتمد جمال: رفضت صفقة تبادلية بعودة أسامة فصيل

تحدث معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حقيقة طلبه رحيل ناصر منسي أثناء تولي المسئولية الفنية للأبيض.

أضاف معتمد جمال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد:"كان هناك أحاديث ان ناصر منسي يرحل عن الزمالك خلال وجودي مديرا فنيا للزمالك، وطلبت استمراره من حسين لبيب ورئيس النادي وافق على استمراره، كان هيروح البنك الأهلي ويرجع أسامة فيصل لنادي الزمالك".

وتابع تصريحاته: "طلبت استمرار ناصر منسي وحسين لبيب وافق".

وواصل: "عمرو السيسي كان يرغب في الرحيل عن الزمالك، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد الغني الذي رحل إلى البنك الأهلي".

وأشار: محمد عبدالغني أبلغني برغبته في الرحيل لعدة أسباب منها العائد المادي".