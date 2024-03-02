غداً.. انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بجامعة عين شمس

تنطلق فعاليات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية " غدا ،الأحد ،بالأشتراك مع نموذج الأغذية و الزراعة بجامعة عين شمس تحت الإشراف الفني لمنظمه الأغذية و الزراعة بمصر (الفاو) في العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

يأتي ذلك برئاسة الأستاذة الدكتورة ثناء النوبي، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، حيث يأتي المؤتمر برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمركز القومي للبحوث وبمشاركة لفيف من علماء مركز بحوث الصحراء و بحضور اللواءإيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور محمود حزين ،عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث نيابة عن الكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث.

كما يحضر المؤتمر السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي منسق عام المؤتمر الأستاذة الدكتورة نجلاء محمد عبيد، مدير عام البرامج الجديدة والمشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية و الزراعة بجامعه عين شمس والدكتورة هبه نور الدين والدكتورة سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة دينا أحمد بمركز بحوث الصحراء وممثلة عن نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس ورئيسه النموذج الطالبة سلمي عصام فؤاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس.