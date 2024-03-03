ضياء السيد يدعم قرار حسام حسن

دعم ضياء السيد، نجم الأهلي السابق قرار حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد استبعاده أحمد حسن كوكا من قائمة منتخب مصر مؤكدا أنه سيتكرر مع اختلاف ورؤية كل مدير فني.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "استبعاد أحمد حسن كوكا وانضمام شريف لمعسكر منتخب مصر القادم في مارس أمر طبيعي وعادي، وسيتكرر كثيرًا مع العديد من اللاعبين".

وواصل: "كل مدير فني له اختياراته الخاصة، ولكن الأهم هو أن يثب اللاعب نفسه في أرض الميدان وتقديم كل ما لديه من أجل ضمان تواجده في الفترة القادمة".

وحول سؤال هل تعرض محمد شريف للظلم في الفترة المسابقة؟.. رد قائلا: "لا أحب أن استخدام كلمة "ظلم"، وهناك ظروف لكل مدير فني ومع كل قائمة سيكون هناك حديث من جانب الإعلام الوجمهور عن بعض الاختيارات حتى كابتن حسام حسن كان يتحدث عن بعض الاختيارات عندما كان خارج الجهاز الفني لمنتخب مصر.