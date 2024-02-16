نشرة التوك شو.. أسرار أخطر إرهابي وحقيقة المنطقة العازلة في سيناء

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشفت أسماء محمد زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، تفاصيل أحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا، في مشهد هز العالم خلال 2015.

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زوجة زعيم داعش تكشف تفاصيل إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا (فيديو)

بحث رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مسألة خطة إسرائيل للهجوم على رفح، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

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نتنياهو يبحث مع بايدن خطة الهجوم على رفح

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الأربعاء.

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حذرت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب "الأونروا"، من توسيع إسرائيل للعملية العسكرية فى رفح، مؤكدة أن أى أعمال برية ستزيد الأمور تعقيدًا.

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الأونروا تحذر من اجتياح رفح وتعريض حياة 1.5 مليون للخطر (فيديو)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، تفاصيل توزيع كوبونات السلع الغذائية، بدلاً من كراتين رمضان، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم والفئات المستهدفة.

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تفاصيل توزيع كوبونات السلع بدل كراتين رمضان والفئات المستهدفة (فيديو)

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، الاستثمار الأفضل بين الذهب والبورصة، موضحًا أنه لن يحدث استقرار اقتصادي، طالما هناك توترات جيوسياسية في الشرق الاوسط وأزمة روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هناك أزمات متلاحقة.

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خبير اقتصادي يقارن بين الاستثمار في الذهب والبورصة (فيديو)

بعد مرور خمس سنوات على اغتيال زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، كشفت زوجته أسماء محمد سرًا صادمًا عن الزعيم المقتول.

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امتلك 10 سبايا وتزوج طفلة.. زوجة أبي بكر البغدادي تكشف أسرار أخطر زعيم إرهابي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تتعرض لحرب اقتصادية لتمهيد الطريق للفوضى، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه العديد من المشاكل على جبهات مختلفة.

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حقيقة إنشاء مصر منطقة عازلة في سيناء استعدادا لاستقبال سكان غزة.. فيديو

أكد البيت الأبيض، أن شن عملية كبيرة في رفح الفلسطينية دون خطة معقولة سيكون كارثيا، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

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البيت الأبيض: شن عملية عسكرية في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيًا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي رفض خطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مقابل 200 مليار دولار لحل مشكلة الديون التي زادت إلى 250 مليار دولار لدخولهم سيناء.

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بكري يكشف تفاصيل رفض مصر 250 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، مخاطر انتشار وباء الكوليرا، موضحًا أن التغيرات المناخية “السيول والفيضانات والحروب” تمثل بيئة خصبة للمرض.

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وباء الكوليرا يهاجم غزة والسودان ويزيد آلام الحرب (فيديو)

وقع انفجار ضخم بالقرب من مدينة شهريار القريبة من العاصمة طهران، اليوم الخميس، وفق عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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انفجار ضخم في شركة كيماويات قرب العاصمة الإيرانية (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لمصر بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل زيارة تاريخية، مشيرًا إلى أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على بناء شراكات سياسية واقتصادية.

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الخير على قدوم الوافدين.. زيارة الرئيس البرازيلي تاريخية وتعود بالنفع الكبير على مصر

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أنه يزور مصر في ظل ظروف صعبة في غزة، لافتا إلى أن الرد الاسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر لا يتناسب بالنظر إلى حجم الدمار والضحايا الذين سقطوا جراء العدوان، ناهيك عن الجوع والحرمان والأوضاع المأساوية هناك.

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الرئيس البرازيلي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر غير مناسب

ارتفع عدد الشهداء فى القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 12 شهيدا بينهم 7 أطفال، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات لـ12 بينهم 7 أطفال