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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حقيقة إنشاء مصر منطقة عازلة في سيناء استعدادا لاستقبال سكان غزة.. فيديو

السياج الحدودي بين
السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تتعرض لحرب اقتصادية لتمهيد الطريق للفوضى، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه العديد من المشاكل على جبهات مختلفة. 

وأضاف "بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك شائعات ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن إقامة منطقة عازلة في سيناء لاستيعاب النازحين، ولكن محافظ سيناء نفى ذلك جملة وتفصيلا. 

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وأكد مصطفى بكري أن مصر تتعرض لأكاذيب وشائعات تهدف إلى إضعاف مصر، وأن إسرائيل لن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد بكري على أن مصر لديها جيش قوي وقادر على مواجهة أي تحدٍّ، مشيراً إلى أن ما يحدث في المنطقة أدى إلى صراعات وحروب كبيرة. 

مواجهة أمريكا وبريطانيا 

ومن جهة أخرى، قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن مصر تؤيد إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، مشيرًا إلى أن مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967. 

وأضاف عيسى الخرافين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، أن على الدول العربية أن تتخذ موقفًا أقوى وأشد. 

وتابع شيخ مشايخ سيناء أن الغرب يرسل أسطولاً جوياً لإسرائيل، وأن على الدول العربية مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا والضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أو قطع العلاقات.

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