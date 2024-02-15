وباء الكوليرا يهاجم غزة والسودان ويزيد آلام الحرب (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، مخاطر انتشار وباء الكوليرا، موضحًا أن التغيرات المناخية “السيول والفيضانات والحروب” تمثل بيئة خصبة للمرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن نقص المياه واختلاطها بالصرف الصحي، يصيب بالمرض لأن وباء الكوليرا ينتقل عن طريق المياه الملوثة وهو ما يحدث في قطاع غزة والسودان.

وأكد أن وباء الكوليرا، عبارة عن بكتيريا تدخل عن طريق تناول المياه الملوثة، موجها العديد من النصائح للوقاية من مخاطر الوباء، من بينها غسيل الأيدي باستمرار وغسيل الخضراوات والفاكهة والعناية بالصحة.

وطالب المواطنين المتوجهين إلى دول أو مناطق تعاني من انتشار الوباء بضرورة تناول اللقاحات المضادة.

انتشار الكوليرا في غزة



وفي سياق متصل قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن هناك آلاف المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي في غزة، لافتا إلى أنه يخشى انتشار الكوليرا بين أهالي غزة في فصل الشتاء، وانهيار منظومة الصرف الصحي.

أضاف أن القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل كامل، مؤكداً أن أعداد القتلى والجرحى كبيرة للغاية، و المستشفيات أصبحت غير قادرة على علاج المرضى، مواصلة العمل في الأحداث الجارية.