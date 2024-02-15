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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الخير على قدوم الوافدين.. زيارة الرئيس البرازيلي تاريخية وتعود بالنفع الكبير على مصر

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل لولا دا سيلفا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لمصر بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل زيارة تاريخية، مشيرًا إلى أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على بناء شراكات سياسية واقتصادية.

 وأشار في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البرازيل من القوى الاقتصادية المهمة في العالم ولديها خبرة تنموية كبيرة، مشيرا إلى أن مصر والرئيس السيسي دائما ما يحرصان على بناء شراكات اقتصادية تدعم التنمية في البلاد. 

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وتابع: "أنا شخصيًا على قناعة تامة بأننا أقمنا علاقات قوية وجيدة مع كل دول العالم، وهو ما سيعود بالنفع على الشعب المصري في النهاية"، مشيرًا إلى أن علاقة مصر والبرازيل تقوم على تنويع الدوائر وفتح أبوابها لجميع الدول.

 وتأتي زيارة الرئيس البرازيلي بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس التركي، بهدف تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا، بما يسمح بإقامة شراكات اقتصادية وتعاون اقتصادي سيكون له مردود إيجابي على مصر.

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