الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الأربعاء.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "أون"، أن الهيئة حذرت من حالة عدم الاستقرار من يوم الأربعاء الماضي حتى الجمعة.

واشارت إلى وجود أمطار تتفاوت شدتها بين الغزيرة والرعدية، والتي من المتوقع استمرارها الجمعة، على أغلب المحافظات لكنها ستكون أقل من اليوم.

ولفتت إلى انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح، موضحة أنه مع يوم السبت سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية، حيث تبدأ سرعات الرياح في الهدوء.

وأضافت: "نحن مازلنا في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية ليس طبيعيًا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمقدار من 4 إلى 5 درجات، وهذا معدل غير طبيعي لأن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء".