ناقد رياضي: حسام حسن يحظى بدعم جماهيري وهذه أزمة الأهلي أمام بلوزداد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن رحيل أي مدير فني عن قيادة منتخب مصر يكون بسبب الجمهور في المقام الأول، والرأي العام يتحكم بشكل كبير في هذا الأمر، كما أن روي فيتوريا كان عقده 4 مواسم ورحل بعد سنة ونصف، والراحل محمود الجوهري كان يتم المطالبة بعودته ومع أول اخفاق يرحل.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك مساندة لـ حسام حسن مع منتخب مصر، ولكن المساندة مشروطة بكل تأكيد بتحقيق نتائج جيدة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "إيهاب جلال منذ تعيينه في المنتخب لم يكن لديه دعم جماهيري، بل رحل عن تدريب منتخب مصر قبل لقاء كوريا الجنوبية، كما أنه لم يكن لديه ظهير جماهيري، ومن أول يوم (ذبحوا له القطة)".

وأكمل: "مؤتمر حسام حسن وإبراهيم كان مجرد كلام عاطفي فكلنا نحب مصر، ولكن لم نستفد شيئا، والعقد لابد أن نعلم تفاصيله بالكامل، ولدي حالة تفاؤل بالتوأم خلال المرحلة المقبلة، والكرة ليست شخصية قوية فقط، وهناك أمور فنية وإدارية وتحليل وخطط لعب، وكان لابد من وجود عقد ملزم للطرفين يوضح كل التفاصيل الخاصة بحقوق كل طرف".

وزاد: "لدي معلومة أن حسام حسن سيكون موجودًا محللًا لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وهذا ليس جيدًا خصوصا أنه قد يتعرض لهجوم حال انتقاد طرف معين أو مدرب لأحد الفريقين".

وأضاف: "أعتقد أن أكرم توفيق قد يلعب أساسيا مع الأهلي امام شباب بلوزداد مع مروان عطية وإمام عاشور، ولو لعب مصطفى أبوالخير على حساب أكرم معنى ذلك أن المدرب غير مقتنع باللاعب بالفعل، ومن الوارد بنسبة كبيرة مشاركة أنتوني موديست أساسيا مع وجود حسين الشحات وكهربا أيضا في الملعب خصوصا مع غياب تاو وعودة رضا سليم من الاصابة".

وأتم: "مشكلة الأهلي ليس في وجود مصابين، لكن الأزمة أمام بلوزداد هي ابتعاد الفريق عن المباريات منذ فترة طويلة".