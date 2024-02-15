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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي يقارن بين الاستثمار في الذهب والبورصة (فيديو)

الذهب
الذهب

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، الاستثمار الأفضل بين الذهب والبورصة، موضحًا أنه لن يحدث استقرار اقتصادي، طالما هناك توترات جيوسياسية في الشرق الاوسط وأزمة روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هناك أزمات متلاحقة.

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الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين

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ارتفاع جديد بأسعار الذهب بالأسواق اليوم الخميس

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "أرقام واسواق" الذي يعرض على قناة "أزهري"، إن الذهب هو الملاذ الآمن، ولكن بكل أمانة البورصة المصرية ما زلت قيمها منخفضة تمامًا وهناك بعض القطاعات لم تستفد من الارتفاعات القوية.

وتابع: "إذا نظرنا للقطاع العقاري، فقد بدأ في الارتفاع بشكل كبير ولم ينعكس ذلك على أسهم العقارات في البورصة، وبالتالي قيم الأسهم في البورصة المصرية منخفضة جدًا حاليًا".

أسعار الذهب في مصر اليوم: 

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها 

عيار 14 يسجل 2433 جنيها. 

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

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