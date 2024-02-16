نتنياهو يبحث مع بايدن خطة الهجوم على رفح

بحث رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مسألة خطة إسرائيل للهجوم على رفح، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

كما تحدث بايدن مع نتنياهو حول صفقة التبادل بعد التوتر بينهما بالمكالمة الماضية.

اليوم الـ132 لحرب غزة

واصلت اليوم إسرائيل حربها لإبادة الشعب الفلسطينى لليوم 132 على التوالى عبر سياسة الأرض المحروقة أما بالدفع للتهجير قسرا أو الدفن حرقا وجوعا فى قطاع غزة المحاصر بكل صنوف الإرهاب.

واقتحمت آليات عسكرية ودبابات الاحتلال الصهيونى المجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب القطاع وحاصرت جميع المبانى واعتلى القناصة مبانى مجاورة للمجمع الذى يعتبر أحدث بؤرة للعمليات التى دمرت القطاع الصحى فى غزة بينما يكافح من أجل علاج آلاف المرضى الذين أصيبوا فى القصف اليومى. فى الوقت الذى عثرت فيه الأطقم الطبية على عشرات الأطفال المبتسرين متحللين بمستشفى النصر بعد شهر من نفس السيناريو بمجمع ناصر وملحقاته.

ووصلت عناصر الاحتلال للطابق الثانى لمبنى الطوارئ وقاموا بالنداء على جميع من بالطوابق العلوية من أطباء وممرضين للنزول للطوابق السفلية.