امتلك 10 سبايا وتزوج طفلة.. زوجة أبي بكر البغدادي تكشف أسرار أخطر زعيم إرهابي

بعد مرور خمس سنوات على اغتيال زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، كشفت زوجته أسماء محمد سرًا صادمًا عن الزعيم المقتول.

وفي أول مقابلة لها مع قناة العربية، كشفت أسماء، المسجونة حاليًا في العراق، أن البغدادي كان يمتلك أكثر من عشرة "سبايا" من الإيزيديات، ومع ذلك، أكدت أنها كانت تعاملهن بلطف.

كما ذكرت أن البغدادي تزوج طفلة عراقية لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، موضحةً أنها كانت في نفس عمر بناته.

وقالت إن زعيم داعش وقادة تنظيمه كانوا مهووسين بالنساء وحولوا "الخلافة" إلى دولة نسائية، منوهة إلى أن "البغدادي وتنظيمه تجاوزوا الحدود الإنسانية وأشبعوا رغباتهم"، مضيفة أن زوجها المصاب بالسكري "أشبع شهواته بعد إعلان الخلافة".

وقالت إن إبراهيم العواد، الذي عُرف فيما بعد بالبغدادي، كانت لديه طموحات في أن تصل دولته، التي امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا قبل أن تُهزم وتنسحب، إلى روما في أوروبا.

وقالت إنه مع توسع حكمه، أصبح البغدادي متغطرسًا بشكل متزايد، ودائمًا ما كان يتنقل باستمرار ونادراً ما كان يراها،.

وقد قالت أسماء، التي تزوجت من إبراهيم في عام 1999، في مقابلة أجريت معها قبل ذلك أن زوجها اعتُقل من قبل الجيش الأمريكي في عام 2004 دون سبب.

وكشفت أيضًا أنه بعد عامين من إطلاق سراحه، تغيرت نظرته تمامًا، ومنذ عام 2008، قالت إن حياتها معه أصبحت غير مستقرة.

وقتل زعيم التنظيم، الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا وأعلن ما يسمى بـ"الخلافة"، في أكتوبر 2019 بعد أن نفذت الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت أن قوات الكوماندوز الأمريكية عثرت عليه وتعقبته، لكنه فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.