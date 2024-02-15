عاجل
موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

امتلك 10 سبايا وتزوج طفلة.. زوجة أبي بكر البغدادي تكشف أسرار أخطر زعيم إرهابي

زوجة زعيم تنظيم داعش
زوجة زعيم تنظيم داعش تكشف أسراره

بعد مرور خمس سنوات على اغتيال زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، كشفت زوجته أسماء محمد سرًا صادمًا عن الزعيم المقتول.

 وفي أول مقابلة لها مع قناة العربية، كشفت أسماء، المسجونة حاليًا في العراق، أن البغدادي كان يمتلك أكثر من عشرة "سبايا" من الإيزيديات، ومع ذلك، أكدت أنها كانت تعاملهن بلطف. 

txt

اليوم.. محاكمة 13 متهمًا في "خلية داعش كرداسة"

txt

تأجيل مُحاكمة 6 مُتهمين في “داعش كرداسة”

كما ذكرت أن البغدادي تزوج طفلة عراقية لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، موضحةً أنها كانت في نفس عمر بناته. 

وقالت إن زعيم داعش وقادة تنظيمه كانوا مهووسين بالنساء وحولوا "الخلافة" إلى دولة نسائية، منوهة إلى أن "البغدادي وتنظيمه تجاوزوا الحدود الإنسانية وأشبعوا رغباتهم"، مضيفة أن زوجها المصاب بالسكري "أشبع شهواته بعد إعلان الخلافة". 

وقالت إن إبراهيم العواد، الذي عُرف فيما بعد بالبغدادي، كانت لديه طموحات في أن تصل دولته، التي امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا قبل أن تُهزم وتنسحب، إلى روما في أوروبا. 

وقالت إنه مع توسع حكمه، أصبح البغدادي متغطرسًا بشكل متزايد، ودائمًا ما كان  يتنقل باستمرار ونادراً ما كان يراها،. 

وقد قالت أسماء، التي تزوجت من إبراهيم في عام 1999، في مقابلة أجريت معها قبل ذلك أن زوجها اعتُقل من قبل الجيش الأمريكي في عام 2004 دون سبب. 

وكشفت أيضًا أنه بعد عامين من إطلاق سراحه، تغيرت نظرته تمامًا، ومنذ عام 2008، قالت إن حياتها معه أصبحت غير مستقرة. 

وقتل زعيم التنظيم، الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا وأعلن ما يسمى بـ"الخلافة"، في أكتوبر 2019 بعد أن نفذت الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت أن قوات الكوماندوز الأمريكية عثرت عليه وتعقبته، لكنه فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

مواد متعلقة

السلطات التركية تعلن عن القبض على 147 شخصًا لانتمائهم لـ "داعش"

تأجيل مُحاكمة المُتهمين في داعش سوهاج

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بخلية "داعش سوهاج"

غدًا.. استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في "داعش سوهاج"

غدًا.. محاكمة المتهمين بقضية داعش التجمع

الاثنين.. محاكمة متهمي خلية داعش التجمع

5 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ خلية داعش سوهاج

المغرب.. تفكيك خلية من مجندي داعش
الجريدة الورقية