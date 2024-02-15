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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

البيت الأبيض: شن عملية عسكرية في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيًا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد البيت الأبيض، أن شن عملية كبيرة في رفح الفلسطينية دون خطة معقولة سيكون كارثيا، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

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أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تضع بايدن تحت ضغوط هائلة

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حرب غزة.. المفاوضات مستمرة مع اقتراب الهجوم على رفح

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى مع قادة الكونغرس لشرح تهديدات الأمن القومي.

الاحتلال يواصل جرائمه في المجمع ناصر الطبي

واصلت قوات الاحتلال حربها لإبادة الشعب الفلسطينى لليوم 132 على التوالى عبر سياسة الأرض المحروقة أما بالدفع للتهجير قسرا أو الدفن حرقا وجوعا فى قطاع غزة المحاصر بكل صنوف الإرهاب.

واقتحمت آليات عسكرية ودبابات الاحتلال الصهيونى المجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب القطاع وحاصرت جميع المبانى واعتلى القناصة مبانى مجاورة للمجمع الذى يعتبر أحدث بؤرة للعمليات التى دمرت القطاع الصحى فى غزة بينما يكافح من أجل علاج آلاف المرضى الذين أصيبوا فى القصف اليومى. فى الوقت الذى عثرت فيه الأطقم الطبية على عشرات الأطفال المبتسرين متحللين بمستشفى النصر بعد شهر من نفس السيناريو بمجمع ناصر وملحقاته.

ووصلت عناصر الاحتلال للطابق الثانى لمبنى الطوارئ وقاموا بالنداء على جميع من بالطوابق العلوية من أطباء وممرضين للنزول للطوابق السفلية.

وزعم متحدث باسم العدو «قواتنا تعمل فى مشفى ناصر فى خان يونس للوصول إلى أشخاص منهم مشاركين فى عملية السابع من أكتوبر» فيما طرحت صحيفة هآرتس العبرية: السؤال الوحيد لأكثر من مليون فلسطينى فى رفح: أين سنذهب؟!

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