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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انفجار ضخم في شركة كيماويات قرب العاصمة الإيرانية (فيديو)

انفجار في شركة كيماويات
انفجار في شركة كيماويات قرب العاصمة الإيرانية

وقع انفجار ضخم بالقرب من مدينة شهريار القريبة من العاصمة طهران، اليوم الخميس، وفق عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

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مقتل جنديين من جنوب إفريقيا في انفجار قذيفة بشرق الكونغو

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انفجار ضخم لطائرة حاول قائدها الهبوط على طريق سريع.. شاهد

أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الحريق ناجم عن انفجار في شركة كيماويات في مدينة شهريار القريبة من طهران. 

تجربة صاروخية إيرانية في بحر الخليج


وفي سياق متصل، كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر، وأجرت بنجاح تجارب عليه.

وجرى اختبارها بنجاح في منطقة أبو موسى وجزر طنب الكبرى في الخليج العربي.

 

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