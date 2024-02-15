انفجار ضخم في شركة كيماويات قرب العاصمة الإيرانية (فيديو)

وقع انفجار ضخم بالقرب من مدينة شهريار القريبة من العاصمة طهران، اليوم الخميس، وفق عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الحريق ناجم عن انفجار في شركة كيماويات في مدينة شهريار القريبة من طهران.

تجربة صاروخية إيرانية في بحر الخليج



وفي سياق متصل، كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر، وأجرت بنجاح تجارب عليه.

وجرى اختبارها بنجاح في منطقة أبو موسى وجزر طنب الكبرى في الخليج العربي.