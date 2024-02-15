الأونروا تحذر من اجتياح رفح وتعريض حياة 1.5 مليون للخطر (فيديو)

حذرت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب "الأونروا"، من توسيع إسرائيل للعملية العسكرية فى رفح، مؤكدة أن أى أعمال برية ستزيد الأمور تعقيدًا.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن الأمور فى رفح الفلسطينية تتجه نحو الأسوأ بما تعنيه الكلمة.

الوضع الإنساني مأساوي في رفح

وأوضحت أن الوضع الإنساني والمعيشي مأساوي للغاية، وتنتسر الأمراض بشكل كبير، والنازحون تجاوزت أعدادهم 1.5 مليون، وجميعهم مكدسون فى أماكن معينة فى مدينة رفح.

وتابعت: “رفح أصلًا مدينة صغيرة مقارنة بغزة أو خان يونس، وعدد سكانها لم يكن يتجاوز 280 ألف نسمة فى الأوضاع الطبيعية، ولا يعلمون الى أين سيذهبون”.

وأكدت أن الأمور سيئة للغاية، نحن حتى هذة اللحظة نوزع المواد الغذائية، مثل الطحين، على كل السكان فى مدينة رفح، ومراكز الأيواء الموجودة فى المدينة المكتظة للغاية، ولا تستطيع إستقبال نازحين جدد.

وأشارت إلى 4 مراكز صحية ما تزال تعمل من أصل 22، موضحة أنهم يقدمون لقاحات للأطفال وخدمات صحية بالتعاون مع مؤسسات أممية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال طواقم تعمل على الأرض، وتقدم الأدوية للنازحين وباقى السكان.

البيت الأبيض يحذر من شن عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح دون خطة

أكد البيت الأبيض، أن شن عملية كبيرة في رفح الفلسطينية دون خطة معقولة سيكون كارثيا.

واصلت قوات الاحتلال حربها لإبادة الشعب الفلسطينى لليوم 132 على التوالى عبر سياسة الأرض المحروقة أما بالدفع للتهجير قسرا أو الدفن حرقا وجوعا فى قطاع غزة المحاصر بكل صنوف الإرهاب.

واقتحمت آليات عسكرية ودبابات الاحتلال الصهيونى المجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب القطاع وحاصرت جميع المبانى واعتلى القناصة مبانى مجاورة للمجمع الذى يعتبر أحدث بؤرة للعمليات التى دمرت القطاع الصحى فى غزة بينما يكافح من أجل علاج آلاف المرضى الذين أصيبوا فى القصف اليومى. فى الوقت الذى عثرت فيه الأطقم الطبية على عشرات الأطفال المبتسرين متحللين بمستشفى النصر بعد شهر من نفس السيناريو بمجمع ناصر وملحقاته.