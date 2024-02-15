تفاصيل توزيع كوبونات السلع بدل كراتين رمضان والفئات المستهدفة (فيديو)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، تفاصيل توزيع كوبونات السلع الغذائية، بدلاً من كراتين رمضان، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم والفئات المستهدفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، الذي يعرضض على قناة "أون" الخميس، إن الكوبونات هي قسيمة مالية مخصصة لشراء السلع الغذائية بدلا من كراتين رمضان، والصكوك تُصدرها الغرفة التجارية في كل محافظة ويجري تسليمها للمحافظين لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المدرجة ضمن قواعد البيانات.

سبب الاتجاه للكوبونات

وأوضح أن الكوبونات تهدف لإتاحة الاختيار أمام المواطن لشراء السلع الغذائية التي يرغب فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الكرتونة الفارغة التي تصل إلى 20 جنيهاً.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستدرس إمكانية طرح الصكوك للمواطنين الراغبين في الحصول عليها بهدف إعادة توزيعها على المحتاجين والفقراء خلال شهر رمضان وفق ضوابط مشددة.