طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم الشابورة وسط رفح

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” الجمعة.

بحث رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مسألة خطة إسرائيل للهجوم على رفح.

تحذير من اقتحام رفح



ومن جهتها حذرت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب "الأونروا"، من توسيع إسرائيل للعملية العسكرية فى رفح، مؤكدة أن أى أعمال برية ستزيد الأمور تعقيدًا، مؤكدة أن الأمور فى رفح الفلسطينية تتجه نحو الأسوأ بما تعنيه الكلمة.

وأضافت أن الوضع الإنساني والمعيشي مأساوي للغاية، وتنتسر الأمراض بشكل كبير، والنازحون تجاوزت أعدادهم 1.5 مليون، وجميعهم مكدسون فى أماكن معينة فى مدينة رفح.

وتابعت: “رفح أصلًا مدينة صغيرة مقارنة بغزة أو خان يونس، وعدد سكانها لم يكن يتجاوز 280 ألف نسمة فى الأوضاع الطبيعية، ولا يعلمون الى أين سيذهبون”.

واصلت قوات الاحتلال حربها لإبادة الشعب الفلسطينى لليوم 132 على التوالى عبر سياسة الأرض المحروقة أما بالدفع للتهجير قسرا أو الدفن حرقا وجوعا فى قطاع غزة المحاصر بكل صنوف الإرهاب.

واقتحمت آليات عسكرية ودبابات الاحتلال الصهيونى المجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب القطاع وحاصرت جميع المبانى واعتلى القناصة مبانى مجاورة للمجمع الذى يعتبر أحدث بؤرة للعمليات التى دمرت القطاع الصحى فى غزة بينما يكافح من أجل علاج آلاف المرضى الذين أصيبوا فى القصف اليومى. فى الوقت الذى عثرت فيه الأطقم الطبية على عشرات الأطفال المبتسرين متحللين بمستشفى النصر بعد شهر من نفس السيناريو بمجمع ناصر وملحقاته.