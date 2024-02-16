زوجة زعيم داعش تكشف تفاصيل إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا (فيديو)

كشفت أسماء محمد زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، تفاصيل أحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا، في مشهد هز العالم خلال 2015.

وطأطأت رأسها لتخفي دموعها، خلال لقائها مع قناة "العربية" الخميس، قائلة إن المشهد كان مقززاً جداً ومثيراً للإشمئزاز، موضحة أنه لم بكن لدى التنظيم أي مبررة لما فعله.

حرق الكساسبة أمر مستهجن جدًا

وأضافت: "حرق الكساسبة أمر مستهجن جدًا، وأنا أعرف أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار"، مضيفة: "في الحقيقة لا أعرف من هو صاحب القرار وكيف توصلوا إلى هذا القرار".

وتابعت: "أنهم برروا هذه العملية بأنه بمأ أنه يقصف الناس بالنار ويقتلون الناس بالنار، فيكون مصيره هو القتل بالنار، ولكن كان الأمر مقزز جدًا ومثيرًا للاشمئزاز، والناس ما تتقبله".

يشار إلى أن طائرة الطيارة الأردني معاذ الكساسبة من نوع أف 16، سقطت أثناء أداء مهمة عسكرية، على مواقع التنظيم الإرهابي في محافظة الرقة شمال سوريا، ووقع في يد الإرهابيين.

وحاول الأردن تحريره من خلال صفقة أسرى إلا أن التنظيم الإرهابي بث فيديو أظهر إحراق الطيار حيًا.