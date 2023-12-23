نقيب الفلاحين: السنوات المقبلة هي لجني الثمار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان القطاع الزراعي في مصر بخير وقطعنا شوطا طويلا في تطوير القطاع وتهيئة البنيه الأساسية لزيادة الانتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من اغلب المنتجات الزراعيه.

لافتا إلى ان المساحه الزراعيه قاربت علي 10 مليون فدان والمساحه المحصوليه قاربت علي 17 مليون فدان

أضاف عبدالرحمن أن التطور الكبير في القطاع الزراعي خلال الاعوام الماضيه من توسع كبير في استصلاح الأراضي الزراعيه بمبادارات ومشاريع قوميه عملاقه كمشروعات الدلتا الجديده ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري واحياء مشروع توشكي وانشاء الصوامع ومشاريع الصوب الزراعيه والري الحقلي والمشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازه الزراعيه وتطوير وانشاء لمصانع الاسمده وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعيه والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين ادي الي انتعاش القطاع الزراعي وزيادة الانتاج

أشار عبدالرحمن أن حجم الانجاز في المجال الزراعي وصل لمستويات كبيره حيث وصلنا للاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل الأساسية ووصلنا لمراحل منقدمه في تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في محاصيل مهمه كان لدينا بها فجوه كبيره ما بين الانتاج والاستهلاك حيث وصل انتاجنا من البطاطس لنحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 الف فدان ونصدر فائض يصل ل900 الف طن خلال هذا العام وفي الطماطم نزع نحو 400

الف فدان تنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام ونصدر الطماطم طازجه ومجففه وننتج من الارز نحو4.5 مليون طن ارز شعير من مساحه تصل 1.2 مليون فدان وننتج برتقال أكثر من3 مليون طن من مساحه تصل الي 350 الف فدان تقريبا ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا وننتج من الاقماح حوالي 10 مليون طن من زراعة مساحه تزيد عن 3 مليون فدان

و اضاف عبدالرحمن ان انتاج مصر من السكر وصل لنحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 الف فدان من قصب السكر ونحو 650 الف فدان من بنجر السكر

أوضح نقيب الفلاحين الي ان المشروعات القوميه العملاقه الهادفه لزيادة انتاج مصر من الاسماك مثل مشروعات بركة غليون وقناة السويس وغيرها من المشروعات السمكية بالإضافة الي تنمية بحيرات المنزله وادكو والبردويل والبرلس والتوسع في مشروعات المفرخات وازالة التعديات علي البحيرات المصريه ادي الي زيادة الانتاج حيث يصل انتاج مصر من الاسماك حاليا الي نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل المرتبه الاولي افريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي

مؤكدا علي ان مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضه

وان مشروع البتلو والتحسين الوراثي للمواشي والقوافل البيطريه المستمره وانشاء مراكز انتاج الالبان ادي الي تنمية الثروة الحيوانيه وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والالبان