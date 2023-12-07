عاجل
السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تلقت حوالي 37.4 مليار دولار من المساعدات الدولية هذا العام

البنك الوطني الأوكراني
البنك الوطني الأوكراني

أعلن البنك الوطني الأوكراني في تقريره الشهري للاقتصاد الكلي والنقد، اليوم  أن أوكرانيا تلقت منذ بداية هذا العام ما يقرب من 37.4 مليار دولار من المساعدات الدولية، بما في ذلك أكثر من 4.7 مليار دولار في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأفاد التقرير - الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، اتسع نطاق العجز في ميزانية الدولة .. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، تجاوز العجز 1.45 تريليون هريفنيا (عملة أوكرانيا) (1.045 تريليون هريفنيا بما في ذلك المنح).. وتم تمويل احتياجات الميزانية - كما كان في السابق - بشكل أساسي من المساعدات الدولية (ما يقرب من 37.4 مليار دولار منذ بداية العام)، بما في ذلك أكثر من 4.7 مليار دولار تم تلقيها في أكتوبر ونوفمبر".

وتجاوزت المساعدات الدولية لأوكرانيا 113 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.. وتتوقع أوكرانيا أن تتلقى 42 مليار دولار من المساعدات الدولية في عام 2023 وما لا يقل عن 37 مليار دولار في عام 2024، وفقا للتقرير.

 

مواد متعلقة

بالتزامن مع زيارة أردوغان.. السلطات اليونانية تغلق محطة مترو بأثينا لأسباب أمنية

الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم العمل الإنساني للأونروا في غزة

رئيس "النواب" اللبناني يدعو هيئة المكتب لاجتماع تميهدًا للدعوة إلى جلسة تشريعية

الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدًا أثريًا في البلدة القديمة بغزة

الولايات المتحدة تثمن التسهيلات التي تقدمها سنغافورة للقوات الأمريكية

سوريا: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله انحراف لمساره للضغط على الشعب

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى معالجة الاختلافات بين الاتحاد والصين
الجريدة الورقية