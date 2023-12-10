صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل إحياء القاهرة التاريخية (فيديو)

قال خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل في جميع انواع العمران داخل المدن القائمة، موضحًا أنه يعمل على إحياء القاهرة التاريخية مثل منطقة باب زويلة ودرب اللبانة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن هناك تكامل بين صندوق التنمية الحضرية وحياة كريمة وليس عملا مباشرا.

وأوضح أن العمران في مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام الريف وذلك من اختصاص وزارة التنمية الحضرية، والمدن العمرانية الجديدة من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، والمدن القائمة من اختصاص صندوق التنمية الحضرية، مؤكدا أن الثلاث محاور هي منظومة متساوية موزعة على الجهات الثلاث.

تحويل حدائق الفسطاط إلى منطقة عالمية

وذكر أن ما يخصه هو المدن القائمة والوصول إلى عمران جيد، موضحا أن حدائق الفسطاط تحولت إلى منطقة عالمية، وهي على مساحة 500 فدان داخل القاهرة وكانت من أسوأ مناطق القاهرة، كما تحولت منطقة بطن البقرة لـ"تلال ريزيدنس".

وأوضح أن التنمية الحضرية هي تنمية عمرانية حضارية على مستوى راقي، والمكسب المقصود هو كيفية تجميل مصر، والمستوى الموجود في جميع المجتمعات العمرانية أصبح في جميع أنحاء الجمهورية، وأكد أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين لحجز الوحدات.