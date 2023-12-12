توافد كبير للسيدات أمام لجان مركز رشيد

تشهد لجان مركز رشيد زحاما كبيرا من السيدات اللي توافدن علي المقار الإنتخابية شواءء في لجان مدينة رشيد ، أو اللجان المتواجدة في قري المركز، حيث إصطففن في طوابير طويلة ، أمام المراكز الإنتخابية ، للإدلاء بأصواتهن في الإنتخابات والمشاركة في إختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين يبلغ بمركز رشيد 190284ناخب وناخبة ،بنسبة 4,5% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 25مقر إنتخابي يضم 35لجنة فرعية .

خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بوعي المواطنين والإقبال المتزايد الذي شهده سباق الإنتخابات منذ اللحظات الأولى، الأمر الذي يبرهن على مدى الوعي والإنتماء والسعي لبناء الدولة ومؤسساتها، مؤكدة علي أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه في العديد من المجالات.، حيث إصطففن في طوابير طويلة ، أمام المراكز الإنتخابية ، للإدلاء بأصواتهن في الإنتخابات والمشاركة في إختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين يبلغ بمركز رشيد 190284ناخب وناخبة ،بنسبة 4,5% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 25مقر إنتخابي يضم 35لجنة فرعية .

خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بوعي المواطنين والإقبال المتزايد الذي شهده سباق الإنتخابات منذ اللحظات الأولى، الأمر الذي يبرهن على مدى الوعي والإنتماء والسعي لبناء الدولة ومؤسساتها، مؤكدة علي أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه في العديد من المجالات.