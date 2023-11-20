نقيب المحامين يلتقى النائب العام محمد شوقي لتهنئته بالمنصب وبحث سبل التعاون

التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، بالمستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك لتهنئته على ثقة القيادة السياسية به وتعيينه في منصب النائب العام.

ومن جانبه رحب النائب العام بتلك الزيارة، وتم التأكيد على التواصل المستمر بين نقابة المحامين، ومكتب النائب العام، إلى جانب التعاون والتنسيق في حل أي مشكلة قد تطرأ مستقبلا أثناء مباشرة المحامين عملهم في المحاكم والنيابات.

وقدم نقيب المحامين، الشكر إلى معالي النائب العام، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



حضر اللقاء عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام نقابة المحامين.