الإثنين 20 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يلتقى النائب العام محمد شوقي لتهنئته بالمنصب وبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، بالمستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك لتهنئته على ثقة القيادة السياسية به وتعيينه في منصب النائب العام.

ومن جانبه رحب النائب العام بتلك الزيارة، وتم التأكيد على التواصل المستمر بين نقابة المحامين، ومكتب النائب العام، إلى جانب التعاون والتنسيق في حل أي مشكلة قد تطرأ مستقبلا أثناء مباشرة المحامين عملهم في المحاكم والنيابات.

وقدم نقيب المحامين، الشكر إلى معالي النائب العام، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.


حضر  اللقاء عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام نقابة المحامين.

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