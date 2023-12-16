رئيس الدلتا للسكر: السودانيين سبب أزمة السكر في مصر

ازدادت أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، وتخطى سعر كيلو السكر إن وجد الـ50 جنيها، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة بشكل فعال من أجل إنهاء الأزمة في أسرع وقت، خاصة وأن السكر يدخل في كثير من الصناعات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل أزمة أسعار السكر في الأسواق المصرية، قائلا " السكر يدخل في صناعات كثيرة".

وقال أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، "مع تصاعد وتيرة الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر، بدأت مصر في تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية المصنعة التي يدخل فيها مكون السكر ".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" هذا العام خرجت من مصر كميات كبيرة من السكر ووضعت الوزارة بوضع مخطط لتوفير السكر في الأسواق".

وأكمل " لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل لـ 87 % ومصر تنتج 2.8 مليون طن سكر ونستهلك 3.2 مليون طن سكر، مع حدوث أزمة السودان والدول المحيطة ودخول أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر ارتفع معدل استهلاك السكر ".

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السكر في الأسواق، لافتا إلى أن سعر السكر التمويني مازال ثابتا وتم توفير كميات من السكر في المجمعات الاستهلاكية .

واختتم " يتم بيع السكر بـ 27 للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ويتم العمل على ضخ كميات جديدة من السكر، والوزارة سوف تتطرح في الشهر الحالي حوالي 240 الف طن سكر ".