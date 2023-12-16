مجلس جامعة دمنهور يستعرض خطة تطوير كليات قطاع النوبارية

عقد مجلس عمداء جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية ،بحضور الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الشافعي المشرف على قطاع النوبارية، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة .

وئأتي انعقاد المجلس بالنوبارية في إطار دعم وتطوير الخدمات التعليمية المقدمه للطلاب بالقطاع لما يشمله من كليات إستراتيجية هامة وهى: ( الحاسبات والمعلومات ، التربية النوعية ، الفنون التطبيقية) .

من خلال مناقشة خطة التطوير لكليات القطاع وإستعراض كافة المستجدات والوقوف على أخر مايتم إنجازه من آليات التطوير، وتوفير كل الدعم وتذليل كافة الصعوبات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية بقطاع النوبارية على أكمل وجه .

واستهل رئيس الجامعة المجلس بالتهنئة بمناسبة الموافقة على رفع كفاءة كلية التربية النوعية ووجه بتعظيم الإستفادة من هذا القرار بما يشمل توفير كافة أعمال التطوير وإحتياجات الكلية من تجهيزات وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

وتابع المجلس مناقشة موضوعات جدول الأعمال المعروضة للتصديق والإعتماد منها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة الإهتمام بالوافدين والعمل على تقديم خدمات متميزة لجذبهم ، إعتماد خريطة القوافل التى تنظمها الجامعة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة

وأكد إلهامي، حرص الجامعة ،على إستمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الشاملة والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تشمل كافة التخصصات لتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة حنان الشافعي عن كل الإمتنان والشكر بإستضافة المجلس بقطاع النوبارية بإعتباره قطاع واعد مثمنه دعم رئيس الجامعة المستمر .

ووجه الدكتور محمد، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وجميع الحضور مما يعد إضافة متميزة للقطاع ككل وكلية الحاسبات والمعلومات وأيضا حافزا قويا للطلاب وسعادتهم .