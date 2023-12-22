توجيه الشكر لوكيل وزارة التموين بالشرقية لحل أزمة السكر

للقضاء علي مافيا السوق السوداء..

وجه أهالي مركز ومدينة الزقازيق الشكر والتقدير لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، علي جهودها المبذولة في القضاء علي أزمة السكر ومحاربة تجار السوق السوداء وتوفير السكر بالأسواق واستقراره بسعر 27 جنيهًا للكيلو بعد أن تجاوز مبلغ 50 جنيهًا.

أكد الأهالي أن هذا الشكر يأتي ثمرة جهود وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن، والعاملين بالمديرية، والذين حولوا أزمة السكر إلي خطوطًا إنتاجية تدور عجلاتها على مدار الساعة، فبعد أن كانت الأسواق تعاني من اختفاء السكر من الأسواق والمحال التجارية وأرتفاع سعره، استطاعت مديرية تموين الشرقية بحكمة وأقتدار توفير السكر والقضاء علي مافيا السوق السوداء من خلال حملات مكثفة ومنظمة للقضاء علي من يتاجر بقوت الشعب من ضعاف النفوس.

وأضاف الأهالي نقدم الشكر للمسئولين بمديرية تموين الشرقية، علي جهودهم خلال الفترة الماضية، بمواصلة العمل ليلًا نهارًا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والنهوض بالدولة المصرية، هذا الدور الذى أعطى صورة رائعة لمسئولي التموين فى الشارع الشرقاوي، بسبب الأداء المتميز ولا شك أن هذا العمل ما كان يتحقق لولا التخطيط السليم والجهود المبذولة في تنفيذه، قائلين: "لا قلق فالأجهزة الوطنية تعمل بكل جهد".

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، قامت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد، والعميد محسن القلش، والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتحفظ على ( ٢٧.٥ ) طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل اكياس مدون عليها سعر ٣٠ جنيه بهدف التربح، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.