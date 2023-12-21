خروج تلاميذ قنا المصابين باختناق من المستشفى العام

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن جميع التلاميذ الذين أصيبوا بحالات اختناق بمدرسة "تحيا مصر2" صباح اليوم ، تم خروجهم من المستشفى باستثناء 4 حالات تحت الملاحظة، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اختناق التلاميذ.

ونوه المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن محافظ قنا، وجه الشكر لجميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام بمحافظة قنا، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة بمدينة قنا الجديدة تسببت فى إصابة عدد من تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

فيما انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يرافقه عدد من المسئولين إلى مكان الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة.

وكانت المحافظة، أعلنت اليوم الخميس على لسان المتحدث الرسمي، أن حالات الاختناق التي وقعت أسفرت عن إصابة 20 تلميذًا من مدرسة تحيا مصر(1)، بسيطة وتم علاجها وتقدم الرعاية الطبية لهذه الحالات.