" الزراعة" تكشف تفاصيل ضبط مافيا البصل..31 ألف طن مخبأة بالجيزة (فيديو)

علق الدكتور ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، على ضبط آلاف من أطنان البصل المخبأة في الجيزة لمنع طرحها في الأسواق.

وقال "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأحد ، أن الحملة التي ضبطت أطنان البصل ، كانت بتكليف من وزير الزراعة والتنسيق مع الجهات المختصة وحماية المستهلك،و تم المرور على مركزين بمحافظة الجيزة هما منشية القناطر وإمبابة وتم العثور على كميات من البصل لا يمكن تخيلها، حيث وصلت إلى 31 ألف طن و700 كيلو.

وأشار إلى أننا ليس لدينا أزمة في الإنتاج ولكن لدينا أزمة في حجب السلع عن المواطن، مشيرا إلى أننا نزرع 250 ألف فدان بصل تنتج 3.3 مليون طن من البصل في الوقت الذب نحتاج 2,5 مليون طن فقط، ونقوم بتصدير 350 ألف طن قبل إصدار قرار منع التصدير.

180 فدان مخصصة لتشوين البصل

وأوضح أنه تم اكتشاف مساحة 180 فدان مخصصة لتشوين البصل، مشيرا إلى أن هذه البد لا تزرع البصل سوى بكميات قليلة حوالي 600 فدان ويتم شراء هذه المحاصيل من محافظات أخرى لتخزينها، ومنع طرحخا في الأسواق، فبدلا من طرح ألف طن يوميا كان يتم طرح 30 طن فقط لتعطيش السوق.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

مفارش البصل

وقامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، حيث رصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كبيرة من البصل لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

ونبهت الحملات على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كل الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط أسعار البصل، منها حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر: تم حظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، بهدف زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، وتوفير البصل من خلال منافذ وزارة الزراعة: توفر وزارة الزراعة البصل في منافذها بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو البصل في منافذ الوزارة 20 جنيهًا.

وتراجعت أسعار البصل في الأسواق المحلية المصرية بنحو 10 جنيهات، وذلك بعد قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة.



وقال علي عبدالمحسن، رئيس الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل إلى الخارج أثر بشكل كبير في ضبط الأسعار وتراجع سعر البصل.

وأوضح عبدالمحسن أن قرار الحظر أدى إلى زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، حيث لم يعد المزارعون يضطرون إلى تصدير محصولهم، وبالتالي انخفض السعر.

كما أشار عبدالمحسن إلى أن ضخ البصل «المقور» الجديد، والقادم من الصعيد، ساهم أيضًا في تراجع الأسعار.

توقع عبدالمحسن أن تستمر أسعار البصل في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية.