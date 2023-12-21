وزير التموين: أزمة السكر ستكون من الماضي خلال أقل من شهر (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن رئيس الوزراء يهاتفه نهاية كل يوم لمتابعة حل أزم السكر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 ألف منفذ للبطاقات التموينية وتم اعتماد آلاف الأطنان منذ أزمة السكر.

وأضاف علي المصيلحي خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية"ON"، هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخهم في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر ، مؤكداً أن 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضي.

أحد السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر

ولفت وزير التموين إلى، أن أحد السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر، معلقاً:" و المفتش لما دخل ملقاش على الرف سكر".

التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل

وأكد وزير التموين أنه لابد من احترام الدستور و القانون في العمل التجاري وحرية المنافسة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل خاصة في حالة إنخفاض المعروض.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، والأمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وكافة السلع الأساسية.

انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.

ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء

وأشار إلى أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل أزمة السكر؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة.

وأكد أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل في مصر، والعمل على حل أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة.