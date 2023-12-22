بحيرة قارون والرى والصحة مشاكل مزمنة بالفيوم

فى محافظة الفيوم العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة من خلال مبادرة "حياة كريمة" فى مركزى اطسا ويوسف الصديق ومشروعات اخرى لا تزال متعثرة ولعل اهمها مستشفى الفيوم العام الجديد فى صحراء دمو .كما ان هناك مشاكل مزمنة استعصت على الحل مثل مشاكل بحيرة قارون والرى والصحة .

والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم تولى مهام منصبة من اكثر من اربعة اعوام وبالتحديد فى 17 نوفمبر عام 2019 وهى من الفترات الطويلة للمحافظين الذين تولوا مهام المحافظة وكان قبلها قد تولى مهام محافظ سوهاج لمدة تزيد على عام وثلاثة اشهر .

والدكتور الانصارى تخرج من كلية الطب عام 2001 وكان اخر منصب تولاه قبل ان يتسلم عمله كمحافظ هو منصب مدير عام هيئة الاسعاف المصرية وبالطبع واجه المحافظ العديد من المشاكل فى المحافظة والتى كان بعضها يحتاج الى "مشرط" جراح والبعض الاخر كان يجدى معه العلاج .

ولا شك ان المحافظ نجح فى عدد من المشروعات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحى من خلال مشروعات حياة كريمة فى مركزى اطسا ويوسف الصديق ,كما انه اعاد بعض المشروعات والمصانع المتعثرة الى النور مثل مشروع الدواجن التكاملى فى العزب ومصنع تدوير القمامة فى العدوة ومصنع اعلاف قرية جرفس ,.

كما ان هناك مصنع كبير"يازاكى" على مساحة 70 الف متر مربع فى صحراء دمشقين وبالتحديد فى قرية منشاة كمال والخاص بضفائر السيارات والممول من الحكومة اليابانية.

كما تم تطوير عدد من المناطق السياحية خلال الاعوام الماضية واهمها منطقة شلالات وادى الريان

مشاكل مزمنة



ولا شك ايضا ان محافظة الفيوم تعانى من مشاكل مزمنة على مدى سنوات عديدة ولعل اهمها تدنى الانتاج السمكى فى بحيرة قارون ومشاكل الصرف الصحى بالقرى ونقص مياة الرى ومياة الشرب وهى مشاكل متوارثة لم يجد المحافظين السابقين لها حلا رغم محاولات الكثير منهم فى اقتحامها .

ولعل بحيرة قارون هى اهم المشاكل التى تواجه المسئولين فى المحافظة . فالبحيرة البالغ مساحتها حوالى 55 الف فدان لم تعد تنتج سوى عدة اطنان من الاسماك سنويا بعد ان كانت تنتج مات الاطنان من اجود انواع اسماك البورى والبلطى والموسى والدينيس والقاروص ,وقد اصابها التدهور بداية من عام 1984 عندما تم نقل تبعية البحيرات فى مصر من معهد علوم البحار والمصايد الى وزارة الزراعة مما اثر على تقنية توفير والقاء الزريعة فى البحيرة حيث يتم نقل الزريعة لها من السويس ودمياط وبورسعيد ..وايضا لـ حاجة البحيرة لاقامة مفرخ سمكى .وكانت الطامة الكبرى التى قضت على الثروة السمكية هى قيام القرى والمنشأت السياحية الواقعة على البحيرة بصب مياة الصرف الصحى فيها مباشرة بالاضافة الى مياة الصرف الزراعى التى تصل الى البحيرة عن طريق مصرفى الوادى والبطس وعشرات المصارف الصغيرة وتصب فى البحيرة بدون تنقية ...ورغم ان الحكومة تقوم من حوالى خمس سنوات بعمليات تكريك لمياة البحيرة الا ان المردود لم يتحقق حتى الان فى ظل عدم اقامة مشروعات للصرف الصحى بالقرى الواقعة على ضفاف البحيرة ورغم الاعلان اكثر من مرة ومنذ عامين عن منحة اوربية تقترب من ثلاث مليارات جنية لاقامة مشروعات الصرف الصحى لهذه القرى الا انه حتى الان لم يتم افتتاح اى مشروع .

كما ان الفيوم تعانى من مشكلة نقص مياة الرى ووعد جميع المحافظين السابقين بحلها سواء بزيادة المقنن المائى للمحافظة او تحويل ترعة الجيزاوية الى المحافظة وغيرها من الحلول ولكن لم يتم حل هذه المشكلة المستعصية كل هذا بالرغم من انها المحافظة الوحيدة الموجود بها شرطة للري.

ويرتبط ملف الزراعة بمياه الري ، وأهم عناصره تمكين المزارعين من زراعة أراضيهم بالكامل في النهايات، وإعادة النظر في منع زراعة الأرز، وبوار 70 ألف فدان من الأراضي المالحة التي لا تصلح إلا لزراعة الأرز، لإعادة الحياة في قرى مركزي إطسا والفيوم، .

كما يرتبط بملف المياه ايضا ما تشهده المحافظة خلال اشهر الصيف من نقص مياة الشرب خاصة فى النهايات فى مراكز ابشواى ويوسف الصديق واطسا ورغم اقامة محطة جرزة الجديدة والتوسعات فى مرفق مياة العزب الا ان الفيوم تعانى من نقص مياة الشرب طوال اشهر الصيف.

اما عن ملف الصحة فى الفيوم فهو ليس احسن حالا والمحافظة بها مستشفى عام و5مستشفيات مركزية وعدد من مراكز الطب الحضرى واكثر من 130 وحدة صحية الا ان نقص الاطباء وعدم توافر الادوية يقف حائلا دون تقديم خدمة صحية للمواطنين ورغم ان جامعة الفيوم قدمت حتى الان اربع مستشفيات هى المستشفى الجامعى ومستشفى نفيسة الحصرى ومستشفى الجامعة الجديد ومستشفى طب الاطفال بارض مصطفى حسن الا ان اهالى الفيوم يطالبون بتشغيل الطوارئ بهذه المستشفيات الاربعة طوال ايام الاسبوع بدلا من يومين او ثلاثة فقط .وتشهد المحافظة نقص شديد فى اسرة العناية المركزة فى المستشفيات العامة والجامعية والخاصة .كما ان المستشفى العام الجديد فى دمو والذى يقام على مساحة 10 افدنة وبتكلفة تقارب المليار جنيه الا ان العمل يسير فيها ببطء شديد منذ اكثر من اربعة اعوام .

وهناك مشروع اقامة مجمع عالمي لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان على الساحل الشمالي لبحيرة قارون ما زال ضربا من الخيال، رغم أنه يوفر 20 ألف فرصة عمل مرتقبة. لاهالى المحافظة .

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