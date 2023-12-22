المنصورة الجديدة أبرز المشروعات القومية بمحافظة الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية تنفيذ العديد من المشروعات الفومية البارزة، كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، تأخذ فى الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.

من أهمها مشروع حياة كريمة والمنفذ فى 26 قرية من قرى مركز شربين التابعة لمحافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرى التى تم اختيارها تشمل قرى أبو جلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربيني وكفر الحطبة وكفر الدبوسي وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة أنجاق.

وتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء إضافة إلى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة بين المراكزوالمدن فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالإضافة لمشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة وأيضا الطب البيطري.

والمشروعات التي تم تنفيذها بنطاق قرى مركز شربين شملت 46 مشروعا في مجال مياه الشرب و84 مشروعا في قطاع الصرف الصحي و33 مشروعا في قطاع الصحة و24 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة و27 مشروعا في مجال الري عبارة عن كباري ري و52 مشروعا في مجال الكهرباء 36 مشروعا في مجال رصف الطرق بالإضافة إلى 8 مجمعات خدمات حكومية شاملة، إضافة إلى 8 مجمعات خدمات زراعية إضافة إلى بند مشروعات سكن كريم للمستحقين وفقا لإعتبارات يضعها التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وشهدت محافظة الدقهلية، افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية مهمة تسهم فى توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة الاقتصادية وكان على رأسها مدينة المنصورة الجديدة والتى تعد واحدة من المدن المستدامة التى شكلت رؤية مصر فى إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مؤتمر "المناخ" COP 27 الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المدينة "صديقة للبيئة"، حيث إن تصميمها يراعى خدمة حركتى المشاة والدراجات، فضلا عن دعمها للنقل الجماعى والمستدام، وكذلك دعم إعادة استخدام المياه فهى مدينة حيوية بالأنشطة بمساحات خضراء بمخطط 1،800 فدان وتمثل نحو 25 % من إجمالي مساحة المدينة.

و تتوافق مدينة المنصورة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث تحقق النمو الاقتصادى المستدام ومنخفض الانبعاثات وتشجع على التحول الرقمى ولديها القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.. فهى مدينة مستدامة وعاصمة سياحية وخدمية لشمال الدلتا، كما أنها عاصمة للسياحة الترفيهية والشاطئية بإقليم الدلتا ومركز جذب لسكان الإقليم، وأيضًا مركزا للخدمات الإقليمية والأنشطة الاقتصادية على المحور الساحلى، وذلك لأنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.. حيث تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام ومنخفض الانبعاثات، وتحسن كفاءة الطاقة، وتشجع على التحول الرقمى، كما إنها لديها القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.

وترجع أهمية مدينة المنصورة الجديدة إلى إطلالتها الساحلية على البحر المتوسط الذي تقع عليه بطول 15 كيلومترًا.كما أنها تتوسط محافظات كفر الشيخ ودمياط، وتأتى فى إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى.

كما شهد قطاع الطرق والنقل طفرة مهمة حيث تم إنشاء 15 كوبرى بينها 14 كوبرى علوى وكوبرى سطحى وأهم هذه الكبارى كوبرى سندوب أحد أهم وأكبر الكبارى بالشرق الأوسط.

كما تم إنشاء 110 طرق أهمها رافد جمصة وازدواج طريق المنصورة طناح ، وتطوير ورفع كفاءة طريق المنصورة القاهرة وغيرها من الطرق الحيوية.

وجار حاليا إنشاء 20 طريقا جديدا أهمها الحزام الآمن المار ببحيرة المنزلة لمنع أى تعديات على حرم البحيرة وهذا الحزام يربط بين محافظات الدقهلية ودمياط و بورسعيد ويتم حاليا استكمال الطريق الحر شرق الريَّاح التوفيقى وهو محور هام للغاية سيشكل مع محور شبرا بنها تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع بين المحافظات بجانب محور دائرى السنبلاوين