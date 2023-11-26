نقيب الفلاحين: مصر علي بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر على بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل إنتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العادية.

ولفت إلى أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 ألف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج، ونسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل لـ90%.

وأضاف عبدالرحمن أن الزيادة السكانية الكبيرة والتغيرات المناخية السلبية وزيادة أسعار السكر عالميا والحروب الدائرة مع العادات الغذائية السيئة كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.

وأشار الى أنه لعبور هذه الخطوة وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر يجب السيطرة علي منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة علي تداول السكر وطرح السكر في البورصة السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية

وزيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعته وتوفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر تقاوي ومبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة.

فضلا عن توفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر. التوعيه اللازمه والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري و زراعة الأصناف ذات نسبة السكر العاليه من البنجر والقصب و ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر .

واكد ابوصدام اننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر وأن الدولة تقوم بجهود كبيره لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من اعلي دول العالم استهلاكا للسكر.