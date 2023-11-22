انفراجة قريبة بأزمة السكر.. وهذا موعد انخفاض أسعاره

في ظل ما يشهده السوق المصري من ارتفاعات تاريخية لأسعار السكر، تسعى الحكومة جاهدة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة وتوفير السكر في الأسواق بأسعار مناسبة خاصة بعد وصوله في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا، ليبقى التساؤول الأهم والوحيد بين جموع المواطنين هو متى تنخفض أسعار السكر؟.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن، مشيرًا إلى أن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، وأن هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.

وأفاد عشماوي بأن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن السبب وراء أزمة السكر يرجع إلى أن شركات الصناعات الغذائية والتجار ترغب في زيادة حج المخزون من السكر قبل قدوم شهر رمضان بسبب أنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء موسم حصاد قصب وبنجر السكر.

أزمة السكر مفتعلة من التجار

من جانبه قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات في تصريحات متلفزة أن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار.

وعن موعد انتهاء أزمة السكر وعودة أسعاره إلى الانخفاض مرة أخرى كشف الفندي، أن موعد انفراج الأزمة بات قريبًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الأزمة في الأسوق وستتوفر السلعة بشكل كاف في الأسواق خلال أيام بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

فيما قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض سعر السكر في السوق المصرية وانتهاء الأزمة الحالية بات قريبًا، متوقعًا حل الأزمة خلال أسبوع فقط.

وأوضح المنوفي أن هناك 3 أسعار للسكر، وهم؛ السكر التمويني بـ 12.60 جنيه، والسكر في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ 27 جنيهًا للكيلو، والسكر الحر بـنحو 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن سعر السكر الحر ليس طبيعيًا.

وأشار إلى أن 90% من السكر إنتاج محلي، إذ لدى مصر شبه اكتفاء ذاتي من السكر، مرجعًا زيادة سعر السكر إلى نهاية موسم قصب وبنجر السكر.