التموين تكشف تفاصيل انخفاض سعر السكر إلى 27 جنيها للكيلو (فيديو)

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من اي خلل او تغير، ويوجد بها السكر بسعر ١٢.٦٠ جنيه

وأكد كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي مع الإعلامية انجي أنور، مساء اليوم الأربعاء، أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل ٢٠٢٤ ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة في المعروض لارتفاع طن السكر إلى ٨٠٠ دولار للطن الواحد وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.

مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة ٩٠%

وأشار إلى أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة ٩٠% فموسم الانتاج الجديد من قصب السكر الجديد يكون في يناير ٢٠٢٤، والبنجر فبراير ٢٠٢٤، فالاستهلاك من السكر ٣،٢ مليون طن والإنتاج ٢،٨ مليون طن والفجوة حوالى ٤٠٠ ألف طن.

وأضاف، أحمد كمال، أن وزير التموين اتخذ على الفور إجراءات سريعة وذلك بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة اكثر من شهرين بسعر ٢٤ الف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة ويتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

وتابع: هناك ١٤٠٠ مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية وهناك اكثر من الف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، أن مشكلة السكر ااحالية ليست مشكلة انتاج بل هى الأزمة الي بعض ممارسات التوزيع و التداول.

أوضح الوزير، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .

واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

واوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين ،موضحا أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.