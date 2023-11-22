شعبة المواد الغذائية تكشف موعد انخفاض سعر السكر

كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن موعد انخفاض سعر السكر في السوق المصرية وانتهاء الأزمة الحالية.

وتوقع «المنوفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، انخفاض سعر السكر في السوق المصرية وانتهاء الأزمة الحالية خلال أسبوع.

وأشار إلى أن 90% من السكر إنتاج محلي، إذ لدى مصر شبه اكتفاء ذاتي من السكر، مرجعًا زيادة سعر السكر إلى نهاية موسم قصب وبنجر السكر.

وبين أن هناك 3 أسعار للسكر، وهم؛ السكر التمويني بـ 12.60 جنيه، والسكر في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ 27 جنيهًا للكيلو، والسكر الحر بـنحو 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن سعر السكر الحر ليس طبيعيًا.

موعد انخفاض سعر سكر

وناشد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء السكر على قدر احتياجاتهم، متابعًا: «اشتري على قد احتياجك.. كده كده سعر السكر هينزل».

