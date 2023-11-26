إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مراكز محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات التي نفذتها، الوحدات المحلية بمراكز دمنهور - كفر الدوار - وادي النطرون- بدر - رشيد،وهي عبارة عن إزالة 15 حالة تعد بمساحة 1959 م2 عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض واعمدة من الحديد وأسقف صاج وردم حفر و شدات خشبية.

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، علي المتابعة الميدانية على مدار اليوم ، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية ، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.