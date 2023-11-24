انتهاء أزمة السكر .. سيناريوهات جديدة خلال الأيام المقبلة

أسعار السكر… تشهد الأسواق قفزة كبيرة في أسعار السكر حيث تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو الارتفاع غير المبرر خلال الأيام الأخيرة.

وكشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، وصول مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، فموسم الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير 2024، والبنجر في فبراير، واستهلاكنا 3.2 مليون طن، والإنتاج 2.8 مليون طن، والفجوة حوالى 400 ألف طن.

منظومة السكر ثابتة

وأضاف كمال خلال تصريحات تلفزيونية، الأيام الماضية، أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من أي خلل، ويوجد السكر بسعر 12.60 جنيه، حيث أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل 2024 ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة لارتفاع طن السكر إلى 800 دولار، وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.

وتابع أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر يتم استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص أو من هيئة السلع.

إجراءات سريعة بطرح السكر

وأكد على أن وزير التموين اتخذ على الفور إجراءات سريعة بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة أكثر من شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة، يتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر 27 جنيها للكيلو.

وتابع: «هناك 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وأكثر من ألف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو»

وقال انه مصر استقبلت 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

واشار الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، لافتا إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، حيث أنه قد بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

150 ألف طن سكر

وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية

توفير السكر

وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.

وقال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين فى حالة التلاعب.