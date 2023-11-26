أسعار السكر.. أماكن بيع الكيلو بـ27 جنيهًا دعمًا للمواطنين

أسعار السكر.. عقب ارتفاع أسعار كيلو السكر، يكثف الكثثير من المواطنين البحث عن الأماكن التي توفر كيلو السكر بسعر 27 جنيهًا، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، حيث اتخذت الحكومة إجراءات لتوفير السكر، بأسعار مخفضة للمواطنين.

المجمعات الاستهلاكية:

يمكن للمواطنين الحصول على السكر بأسعار في المتناول، من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومبادرة “كلنا واحد”، التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ سنوات عدة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها السكر، يصل بعضها لـ60%.

أماكن لبيع السكر بأسعار مخفضة:

هناك العديد من الأماكن لبيع السكر في القاهرة منها، ميدان الدقي بالقرب من محطة المترو، وميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح، كما يتم بيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين، في المجمعات الاستهلاكية، المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة تخفيض أسعار السلع:

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع توجد في حوالي 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى المجمهورية، وفي المحافظات كافة، ويمكنك التوجه إلى أقرب مجمع استهلاكي قريب من منزلك وشراء احتياجاتك كافة.